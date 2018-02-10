Флешмоб в поддержку российских спортсменов, выступающих на ОИ-2018, состоялся на ВДНХ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Массовый флешмоб в поддержку олимпийских атлетов из России, выступающих на Олимпийских играх в Пхёнчхане, прошел на катке ВДНХ, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организатором флешмоба выступила компания ZASPORT, предоставляющая экипировку российским спортсменам на Олимпиаде. Ведущие мероприятия разделили участников на три группы, где каждая из них под звуки гимна Российской Федерации держала над головой модуль, раскрашенный в один из цветов российского флага. Происходящее сверху снимал специальный дрон. По словам организаторов, в мероприятии приняли участие около 1400 человек, все они были обычными посетителями катка на ВДНХ.

Одним из участников флешмоба стал лыжник Роман Петушков, который является шестикратным паралимпийским чемпионом. "Я всегда за то, чтобы проводить такие мероприятия. Спортсмены в Южной Корее оказались в трудной ситуации, им нужна наша поддержка. Сейчас очень популярны социальные сети, с помощью которых, я уверен, ребята увидят, что здесь в них верят и ждут побед", - сказал Петушков.

Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России в организации. Российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.