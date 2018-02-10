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Шорт-трекист Ейбог: Елистратов заслужил награду ОИ благодаря упорной работе

Спорт
10 февраля, 17:32 UTC+3 УФА УФА 10, февраля. /ТАСС

Партнер Елистратова по национальной команде заявил, что болел за него

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УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший на Играх-2018 первую медаль команды олимпийских атлетов из России, заслужил эту награду, потому что много работает над собой. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС его партнер по национальной команде, шорт-трекист Даниил Ейбог.

В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м.

"Я болел за него. Рад за Семена, с которым тренируюсь в национальной команде, он большой молодец! Много работает и получает результат", - сказал собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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