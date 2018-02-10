Шорт-трекист Ейбог: Елистратов заслужил награду ОИ благодаря упорной работе

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший на Играх-2018 первую медаль команды олимпийских атлетов из России, заслужил эту награду, потому что много работает над собой. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС его партнер по национальной команде, шорт-трекист Даниил Ейбог.

В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м.

"Я болел за него. Рад за Семена, с которым тренируюсь в национальной команде, он большой молодец! Много работает и получает результат", - сказал собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.