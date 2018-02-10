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Объединенная корейская женская сборная по хоккею уступила швейцаркам в дебютной игре на ОИ

Спорт
10 февраля, 17:49 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Сборная Швейцарии одержала победу со счетом 8:0

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Женская сборная Швейцарии по хоккею

Женская сборная Швейцарии по хоккею

© EPA-EFE/SRDJAN SUKI Scene full-length action

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР крупно проиграла команде Швейцарии со счетом 0:8 в матче группового этапа Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Этот матч стал дебютным на Олимпиаде для корейской команды.

В составе швейцарской сборной четыре шайбы забросила Алина Мюллер, по две шайбы на свой счет записали Фёбе Станц и Лара Штальдер.

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На совещании в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на Играх-2018. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР, в каждом матче могут сыграть только 20 полевых хоккеисток и два вратаря, а три спортсменки должны быть из КНДР.

На матче присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту КНДР Чхве Хви. Также к ним присоединились президент МОК Томас Бах, президент Швейцарии Ален Берсе, глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В другом матче группы В сборная Швеции обыграла команду Японии со счетом 2:1. Таким образом, сборная Швейцарии расположилась на первом месте с тремя очками, опередив по дополнительным показателям шведок. Японки не набрали очков и занимают третье место, объединенная корейская команда - четвертое. В следующем матче 12 февраля швейцарки сыграют с японками, а кореянки против команды Швеции.

В женском олимпийском хоккейном турнире участвуют восемь команд, разбитые на две группы. В группе А выступят сборные США, Канады, Финляндии и команда олимпийских атлетов из России. Российские хоккеистки в первой игре на турнире встретятся с канадками, матч состоится 11 февраля (начало - 15:10 мск). Две лучшие сборные из каждого квартета выходят в четвертьфинал, финал женского хоккейного турнира пройдет 22 февраля.

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