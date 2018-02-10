Шорт-трекист Захаров: Елистратов доказал, что нельзя лишить настроя спортсменов из РФ

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Уфимский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший первую медаль команды олимпийских атлетов из России, доказал, что российских спортсменов невозможно лишить настроя на победу. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС воспитанник уфимского шорт-трека и партнер Елистратова по команде Тимур Захаров.

Елистратов завоевал бронзу Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 1500 м.

"Конечно, мы со всеми ребятами из команды наблюдали и болели за наших, даже во время своих тренировок. Если честно, то эта медаль позволяет всем нам выдохнуть. Все немного переживали после отстранения ряда спортсменов, что может не быть медалей. Они были очень нужны сейчас, в это непростое время, да еще после женского полуфинала эстафеты, в которой, к сожалению, наших девочек постигла неудача. Но Семен Елистратов расставил все на свои места, доказав, что российских спортсменов тяжело сбить с толку", - поделился Захаров.

"Еще, стоит заметить, что это первая медаль на этих Играх для российских спортсменов, это хорошо для популяризации нашего, не столь известного, вида спорта", - добавил Захаров.