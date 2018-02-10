Корнилов: развитие прыжков на лыжах в России тормозит утрата традиций и тренерских кадров

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Развития российских прыжков на лыжах с трамплина в последние годы не происходит в связи с утратой в стране традиций в этом виде спорта и тренерских кадров. Такое мнение журналистам высказал Денис Корнилов, который в субботу стал лучшим из россиян в соревнованиях на среднем трамплине на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Корнилов, для которого нынешняя Олимпиада стала четвертой в карьере, по итогам двух попыток занял 24-е место.

"В чем мы уступаем? Сложный вопрос, одного ответа на него нет, считаю, что у нас утеряны традиции, утеряны тренерские кадры, которых, к сожалению, нет. Те современные и хорошие центры, которые сейчас построены в России, сами по себе ничего не принесут. На них еще должны работать тренеры, причем все, по одной системе, которой тоже нет, это одна из причин", - сказал Корнилов.

Россияне на Олимпиаде по причине дисквалификации Олимпийского комитета России за допинговые нарушения на Играх в Сочи выступают в статусе олимпийских атлетов из России.