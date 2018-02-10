Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корнилов: развитие прыжков на лыжах в России тормозит утрата традиций и тренерских кадров

Спорт
10 февраля, 18:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, февраля. /ТАСС

Корнилов, для которого нынешняя Олимпиада стала четвертой в карьере, по итогам двух попыток занял 24-е место

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Развития российских прыжков на лыжах с трамплина в последние годы не происходит в связи с утратой в стране традиций в этом виде спорта и тренерских кадров. Такое мнение журналистам высказал Денис Корнилов, который в субботу стал лучшим из россиян в соревнованиях на среднем трамплине на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Корнилов, для которого нынешняя Олимпиада стала четвертой в карьере, по итогам двух попыток занял 24-е место.

"В чем мы уступаем? Сложный вопрос, одного ответа на него нет, считаю, что у нас утеряны традиции, утеряны тренерские кадры, которых, к сожалению, нет. Те современные и хорошие центры, которые сейчас построены в России, сами по себе ничего не принесут. На них еще должны работать тренеры, причем все, по одной системе, которой тоже нет, это одна из причин", - сказал Корнилов.

Россияне на Олимпиаде по причине дисквалификации Олимпийского комитета России за допинговые нарушения на Играх в Сочи выступают в статусе олимпийских атлетов из России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама