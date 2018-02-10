Сборная России проиграла команде Испании в матче чемпионата Европы по регби

ТАСС, 10 февраля. Мужская сборная России уступила команде Испании со счетом 13:20 в матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

В составе сборной России попытку занес Дмитрий Герасимов. Юрий Кушнарев забил два штрафных удара.

На матче присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

Сборная России в пяти матчах набрала 10 очков и занимает третье место. Испанцы лидируют в таблице, в их активе 17 очков в пяти играх.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет 17 февраля в Краснодаре на стадионе "Кубань". Испанцы 18 февраля на своем поле примут румын.

В чемпионате Европы, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель. Обладатель титула также получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.