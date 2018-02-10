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Российская теннисистка Вихлянцева обыграла словачку Кузмову в матче Кубка Федерации

Спорт
10 февраля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2

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Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 10 февраля. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над словачкой Викторией Кузмовой в первом матче Мировой группы II розыгрыша Кубка Федерации. Встреча проходит в Братиславе.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу 20-летней россиянки.

Позднее в субботу россиянка Алина Калинская сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой. Остальные матчи будут сыграны в воскресенье.

Вихлянцева является самой старшей теннисисткой в составе российской команды на матче против словачек. Как сообщал ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, россиянки сыграют в этой встрече молодежным составом, так как лидеры команды пропускают игру Кубка Федерации из-за сложного соревновательного календаря.

Сборная России покинула Мировую группу в 2016 году. В случае победы над словачками россиянки в апреле встретятся с одной из команд, проигравших в четвертьфинале Мировой группы. Победители этого матча в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе Кубка Федерации.

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