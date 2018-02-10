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Более 20 тыс. человек вышли на "Лыжню России" в Карелии

Спорт
10 февраля, 19:52 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДС 10 февраля., /ТАСС

Самой старшей участнице было 77 лет

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ПЕТРОЗАВОДСК, 10 февраля. /ТАСС/. Более 20 тыс. любителей спорта приняли участие в региональном этапе всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2018" в Карелии. Самой старшей участнице было 77 лет, сообщила в субботу ТАСС председатель федерации лыжного спорта республики Марина Логвинец.

"Всего в Карелии "Лыжня России" собрала более 20 тыс. человек Самые массовые соревнования были организованы на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" в Петрозаводске. Самой возрастной участницей стала известная карельская спортсменка, 77-летняя Людмила Кенарева", - сказала Логвинец.

По ее словам, по итогам соревнований были определены победители забегов на 5 и 10 км. Им вручили кубки, медали и дипломы от Минспорта России. Также были организованы массовый забег на 3,3 км и забег для дошкольников на 500 метров. Кроме этого, желающие могли сдать норматив ГТО по лыжным гонкам на дистанциях 1 и 2 км.

"Капризная карельская погода благоприятствовала лыжникам. Во время гонки шел снег и было около 5 градусов мороза. Интерес к лыжным гонкам, прогулкам на лыжам в Карелии ежегодно растет, так как спорт заряжает людей энергией", - отметила Логвинец.

Лыжня России" проходит в 73 регионах России, по всей стране участие в мероприятии принимают более 1,5 млн человек.

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