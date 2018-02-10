Матч дружбы по баскетболу прошел в Краснодаре в преддверии "Финала четырех" Кубка России

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Команда "Друзья Российской федерации баскетбола (РФБ)" со счетом 91:81 обыграла команду "Друзья клуба "Локомотив-Кубань" в Матче дружбы, который состоялся в рамках "Финала четырех" Кубка России по баскетболу в Краснодаре.

"С преимуществом в 10 очков выиграла команда "Друзья РФБ", тренером у которых был Сергей Бабков (двукратный вице- чемпион мира, генеральный директор баскетбольного клуба "Новосибирск" - прим. ТАСС). Матч проходил в дружеской атмосфере", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба "Локомотив-Кубань".

В команду "Друзья РФБ" вошли чемпион Европы Сергей Быков, вице-чемпион мира Сергей Иванов, призер чемпионатов СССР и России Сергей Лавров, глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов, директор Краснодарской ассоциации уличного баскетбола Иван Шумиленко, а также другие спортсмены и спортивные журналисты.

Наставником команды "Друзья "Локо" стал заслуженный тренер России, спортивный директор молодежной команды "Локомотив-Кубань" Василий Сивер. В состав команды вошли мэр Краснодара Евгений Первышов, министр экономики Краснодарского края Александр Руппель и председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко, заместитель генерального директора Единой лиги ВТБ Василий Коршков, чемпион Европы по баскетболу, генеральный менеджер "Локомотива-Кубани" Алексей Саврасенко и другие.

В Краснодаре с 9 по 11 февраля проходит "Финал четырех" Кубка России по баскетболу. В финал вышли "Локомотив- Кубань", "Новосибирск", "Нижний Новгород" и "Иркут". 11 февраля состоятся финал и матч за третье место. "Новосибирск" дважды становился победителем Кубка России (2015, 2017), "Иркут" впервые примет участие в "Финале четырех".