Биатлонист Бабиков заявил, что не считает ОИ в Пхёнчхане главным стартом в карьере

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков не считает участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые являются для него дебютными, главным событием в своей карьере. Об этом он рассказал журналистам после финиша в спринте - первой мужской гонке на олимпийском турнире.

В воскресенье чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков стал 57-м. Второй российский участник мужской части олимпийских биатлонных соревнований Матвей Елисеев занял 83-е место.

"Это не самый главный старт в моей жизни, не ощущаю его таким. Даже в прошлом году на чемпионате мира я ощущал гораздо больше ответственности. Тогда я выступал в своей команде и у для меня это действительно было нечто великое, а сейчас я не чувствую, что Олимпиада - это то, к чему мы все шли", - сказал Бабиков.

"Мы здесь боремся не только за медали, но и за некоторые вещи, которые важнее личного результата. Взять здесь медаль - не самое главное, самое главное - достойно биться и терпеть любые удары", - добавил он.

"Допустил непростительные ошибки"

Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают в Пхёнчхане под олимпийском флагом, на биатлонные соревнования приглашения получили только четыре биатлониста из состава основной сборной страны.

"С морозом я справился, сегодня проблема была не в холоде, я просто допустил непростительные ошибки. Пока не могу дать им объяснение, надо поговорить с тренером, потому что не видел, куда промахнулся", - поделился Бабиков впечатлениями от гонки.

"Состояние нормальное, но мы слишком долго ждали стартов, через многое прошли. Думаю, с каждой гонкой будет лучше, потому что началась борьба, начались соревнования. Нет времени на эмоции и лишних вопросов", - добавил он.

Спортсмен отметил, что ему хотелось поддержать успешные результаты на Играх соотечественников - лыжника Дениса Спицова (4-е место) и шорт-трекиста Семена Елистратова (третье). "Считаю, что Денис - победитель. Однозначно - первый, здоровый спортсмен. Хотел бы поддержать его и Семена Елистратова результатом, но не получилось, хотя сделал все, что мог", - рассказал он.