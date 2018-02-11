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Бабиков: критика биатлониста Пайффера направлена не против России, а против допинга

Спорт
11 февраля, 16:18 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Россиянин отметил, что Пайффер честно говорит то, что думает

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Арнд Пайффер

Арнд Пайффер

© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Критические комментарии немецкого биатлониста Арнда Пайффера о допинговом скандале в российском спорте направлены против употребления запрещенных веществ, а не в адрес страны. Такое мнение журналистам высказал российский биатлонист Антон Бабиков после окончания спринта на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Пайффер стал победителем гонки, Бабиков финишировал 57-м. Россиянин Матвей Елисеев занял 83-е место.

"Мы уже поздравили его [Пайффера], когда были в комнате для переодевания, - ответил Бабиков на вопрос, пожмет ли он руку немцу за его критические высказывания на тему допинга в России. - Но я не считаю, что он против России, у него просто жесткая позиция по этому проблемному вопросу. Даже мы внутри страны не всецело понимаем, что происходит, что уж говорить о нем? Для него это нормальная реакция".

"Люди, которые лояльнее себя ведут, могут лицемерить, но он хотя бы однозначно выражает свою позицию. Он честно говорит то, что думает, основания у него есть. Он не против России, а против допинга? Да, его позиция такова, возможно, мы не делаем чего-то", - отметил он.

Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета за допинговые нарушения на Играх в Сочи выступают в Пхёнчхане под олимпийском флагом, на биатлонные соревнования приглашения получили только четыре российских спортсмена (Бабиков, Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова) из состава основной сборной страны.

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