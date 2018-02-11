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Павличенко связал неудачное выступление на ОИ с конфликтом его личного тренера с Демченко

Спорт
11 февраля, 17:03 дата обновления: 11 февраля, 18:10 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В воскресенье россиянин занял 14-е место на Олимпийских играх в Пхёнчхане

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Семен Павличенко

Семен Павличенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко заявил, что причиной его неудачного выступления на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане является конфликт его личного тренера с главным тренером сборной России Альбертом Демченко. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье по итогам решающей попытки Павличенко занял 14-е место. Лучшим из россиян стал Роман Репилов, показавший восьмой результат.

"Мне не удалось успешно выступить на этих Олимпийских играх, потому что по решению тренерского штаба мне пришлось выкатывать сани Романа Репилова, - сказал Павличенко. - С самого начала сезона у меня все складывалось не так, как должно быть. У меня есть отличные сани, на которых я езжу быстро, но мне приходилось выкатывать другие сани. Возможная причина моих неудач в испортившихся отношениях между моим тренером и главным тренером национальной команды Демченко".

Интервью

Семен Павличенко

Саночник Семен Павличенко: Олимпиада ничем не отличается от чемпионата мира

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"Я приехал сюда и начал прыгать с одних саней на другие, просто не катался толком здесь, - продолжил Павличенко. - Я сам во многом виноват, что не отстаивал решительней свои права, не настоял на своем. Я чувствовал, что мне надо было на своих санях кататься, но по настоянию тренеров пришлось пересесть на тренировках на другие".

Сани, на которых весь сезон катался Павличенко, были сделаны его личным тренером Эдуардом Бурмистровым. "Главный тренер никакого отношения к ним не имеет, - сказал саночник. - Моего тренера здесь нет, потому что у них, повторюсь, с Альбертом [Демченко] какие-то разногласия. Весь сезон я своего тренера не видел, ездили другие тренеры, которые мне не нужны были и ничем не помогали", - считает спортсмен.

"Альберт [Демченко] мне весь сезон пытался доказать, что те сани, которые мне сделал Эдуард Бурмистров, никуда не годятся, предлагал свои. А я весь сезон на своих личных откатался и показывал высокие результаты. Хочется, чтобы их взаимоотношения наладились, а президент Федерации санного спорта России (Наталия Гарт - прим. ТАСС) как-то поспособствовала этому", - сказал Павличенко.

"Ничего не имею против Романа Репилова, он мой друг, я желаю ему всегда только побед, но все обстоит именно так. Я хотел рассказать об этом после Олимпийских игр, этот момент настал", - добавил спортсмен.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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