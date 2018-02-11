Керов: россиянки выступили в свою силу в разминочных прыжках на лыжах с трамплина на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все российские прыгуньи на лыжах с трамплина выступили в свою силу на тренировочных соревнованиях в рамках Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Роман Керов.

Спортсмены из команды олимпийских атлетов из России Ирина Аввакумова и Александра Кустова после трех тренировочных прыжков заняли четвертое и седьмое места соответственно. Софья Тихонова стала 13-й, Анастасия Баранникова - 18-й. Соревнования в прыжках с трамплина среди женщин пройдут в понедельник.

"Девчонки прыгали в свою силу, ничего нового здесь нет. Немного добавила Александра Кустова, но было отчего, сейчас она только начинает входить в форму. Думаю, завтра и Софья Тихонова с Анастасией Баранниковой должны добавить, так что для нас тут нет никаких сюрпризов. Что касается Саши [Кустовой], то она сделала два хороших прыжка - пробный и заключительный", - сказал Керов.

По словам тренера, воскресный день стал первым, когда команда сумела обжиться в Пхёнчхане. "Мы пришли в норму, ночами нормально спим. Думаю, завтра будет еще легче и интересней", - отметил он.

Лидер команды Аввакумова непосредственно перед стартом старается сконцентироваться на себе, общаясь с представителями СМИ по минимуму, отметил Керов. "Мы проходили такое перед предыдущими Олимпийскими играми и чемпионатами мира, когда было много медиа, разговоров, а толку от этого мало. Здесь этого меньше, и мы решили, что нужно ей уйти от этого внимания, лишний раз ее не напрягать, нервировать. Можно вспомнить тот ажиотаж, который был в Сочи, и перед глазами пример японки Сары Таканаси, за ней 40 корреспондентов ходило, а она заняла на тех Играх четвертое место", - вспомнил он.

Спортсменкам в психологическом плане должен помочь поход на церемонию открытия Игр, которая была в пятницу, отметил Керов. "Все ехали туда за этой эмоцией. Все-таки это очень важно увидеть все своими глазами, побывать на таком мероприятии. После него, как правило, становится легче", - подчеркнул он.