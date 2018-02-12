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Боец Харитонов заявил, что не будет проводить поединок с Минаковым

Спорт
12 февраля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что бой Харитонов - Минаков запланирован на май

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Сергей Харитонов

Сергей Харитонов

© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский боец ММА Сергей Харитонов не будет проводить поединок против соотечественника Виталия Минакова на турнире Fight Nights в Нижневартовске. Об этом говорится в заявлении Харитонова, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Ранее сообщалось, что бой Харитонов - Минаков запланирован на май.

"Никакого боя не будет, - сказал Харитонов. - Сейчас - это лишь пиар для организаторов, которые хотели этим боем привлечь к себе внимание. Здесь в России, конечно, отдаю предпочтение иностранцам, если будут достойные бойцы из России, то почему бы и нет. Но я не хочу отвечать на теорию".

Также Харитонов сообщил, что его следующий бой в организации Bellator пройдет в мае. Ближайший поединок россиянин проведет 26 февраля в Екатеринбурге против американца Джоуи Белтрана на турнире организации RCC 1 - Russian Cagefighting Championship.

Всего в активе Харитонова 26 побед и шесть поражений в ММА.

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