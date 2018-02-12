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Россиянка Кустова осталась довольна 24-м местом в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ

Спорт
12 февраля, 18:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Спортсменка отметила, что у россиянок были бы шансы побороться за медали в командных соревнованиях

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Александра Кустова осталась довольна выступлением в прыжках на лыжах с трамплина в рамках Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом Кустова рассказала журналистам.

По итогам соревнований в рамках Олимпийских игр Кустова заняла 24-е место. Лучшая из представительниц команды олимпийских атлетов из России Ирина Аввакумова стала четвертой. Софья Тихонова стала 25-й, Анастасия Баранникова - 27-й.

"В отличие от мужских прыжков, у нас нет командных стартов. Но наш спорт молодой, думаю, что через четыре года командный старт появится на Олимпиаде, и мы поборемся за медаль. После своих прыжков мы ждали, как выступит Ира. У нее был шанс завоевать бронзовую медаль", - сказала она.

Ранее Кустова говорила, что ее задачей на Олимпиаде было попадание в 20 лучших спортсменов. "Выступлением, в принципе, довольна. Конечно, удачным для меня результатом было бы попадание в топ-20, но 24-е место на Олимпиаде - это, как я считаю, отличный результат. Изначально была цель попасть на Олимпийские игры, в дальнейшем - попасть в 30-ку, и сегодня я - 24-я, выполнила эту цель", - отметила она.

Отпечаток на итоговый олимпийский результат наложили погода и отсутствие опыта, считает Кустова. "Все-таки это первая моя Олимпиада. Переживания тоже играют свою роль, но я думаю, что на следующей Олимпиаде таких ошибок не будет", - подчеркнула она.

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