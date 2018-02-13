Российские керлингисты сыграют за бронзовые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей будут разыграны во вторник на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в керлинге, сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, санном спорте и шорт-треке.

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в 03:05 мск в матче за третье место в дисциплине дабл-микст сыграют с командой Норвегии, которую представляют Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен. Накануне российская пара уступила в полуфинале швейцарцам (5:7), тогда как норвежцы со счетом 4:8 проиграли канадцам. На предварительной стадии Брызгалова и Крушельницкий победили норвежцев со счетом 4:3.

Финальная встреча между сборными Канады и Швейцарии, которая определит первых в истории олимпийских чемпионов в дабл-миксте, начнется в 14:05 мск.

Второй матч на олимпийском турнире проведут российские хоккеистки, которые встретятся с чемпионками мира и серебряными призерами двух предыдущих Олимпиад из США, игра начнется в 15:10 мск. Первую встречу на Играх россиянки проиграли канадкам со счетом 0:5, только победа оставит подопечным Алексея Чистякова шансы на выход в полуфинал, для чего необходимо занимать в группе А первое или второе место. В случае неудачи российским хоккеисткам придется играть в четвертьфинале с одной из команд группы В - Швейцарии или Швеции.

Лыжники выступят в спринте классическим стилем

В 11:30 мск стартует квалификация в лыжном спринте классическим стилем, где в течение дня медали разыграют и мужчины, и женщины. Финальные забеги здесь начнутся в 15:25 мск. У мужчин на старт квалификации выйдут россияне Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко и Александр Панжинский, Мельниченко и Виценко стартовали в скиатлоне, где финишировали в третьем десятке, тогда как 21-летний Большунов прибыл в Южную Корею лишь накануне спринта, едва восстановившись после болезни. Большунов в нынешнем сезоне занял третье место в спринте классическим стилем на декабрьском этапе в норвежском Лиллехаммере.

28-летний Панжинский - серебряный призер Олимпиады 2010 года в спринте классическим стилем, однако в нынешнем сезоне его лучшим результатом в этом виде стало девятое место на январском этапе в словенской Планице.

В женском спринте выступят Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова и Наталья Непряева, которая стала восьмой в стартовой лыжной гонке Олимпиады - 15-километровом скиатлоне. Белорукова в нынешнем сезоне также входила в число призеров в классическом спринте - на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке в конце ноября.

По итогам квалификации 30 лучших лыжников выходят в четвертьфинал, где пройдут пять забегов с шестью участниками в каждом. В полуфинал выйдут по два лучших спортсмена в каждом забеге и два лучших из числа тех, кто отберется по лучшему времени. Та же схема предусмотрена и в полуфинале.

Бронзовый призер Игр-2018 Елистратов выступит на дистанции 1000 м

В шорт-треке будут разыграны медали на дистанции 500 метров среди женщин, где в 13:00 мск стартуют четвертьфиналы. По итогам субботней квалификации в четвертьфинал сумела пробиться 20-летняя Софья Просвирнова. Спортсменка в нынешнем сезоне на дистанции 500 метров стала третьей на этапе Кубка мира в Шанхае, выиграв в январе бронзовую медаль и на чемпионате Европы в Дрездене. Финал в этом виде запланирован на 15:09 мск.

Во вторник также пройдут предварительные забеги на дистанции 1000 метров у мужчин, а также в мужской эстафете на 5000 метров. На дистанции 1000 м на старт выйдет бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане Семен Елистратов, а также Александр Шульгинов и Павел Ситников.

Предварительные забеги в мужской эстафете на 5000 м пройдут в 14:32 мск. На старт в этом виде выйдут команды Венгрии, Казахстана, Канады, Китая, Нидерландов, США, Южной Кореи и Японии. Финал в мужской эстафете запланирован на 22 февраля.

В 13:30 мск продолжатся соревнования женщин на одноместных санях, которым во вторник предстоят две заключительные попытки. После первых двух заездов в понедельник лидерство захватила двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира немка Натали Гайзенбергер, которая на 0,120 секунды опережает соотечественницу Даяну Айтбергер. Третьей идет канадка Алекс Гаф (+0,191 секунды). Российская саночница Екатерина Батурина после двух попыток занимает 20-е место, отставая от лидера на 1,368 секунды.

Трихичев стартует в горнолыжной комбинации

Горнолыжники разыграют медали в комбинации, где в 05:30 мск участникам предстоит скоростной спуск, а в 09:00 - слалом. В этом виде программы выступит 25-летний Павел Трихичев, который в январе занял в комбинации второе место на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.

В сноуборде во вторник пройдут соревнования в хафпайпе. В 04:00 мск стартует первый финал у женщин, российские спортсменки в этом виде не выступают. Накануне в квалификации лучший результат дважды показала 17-летняя американка Хлое Ким, которая является лидером сезона.

Соревнования по конькобежному спорту продолжат мужчины на дистанции 1500 метров, начало - 14:00 мск. В нынешнем сезоне трижды в этом виде на этапах Кубка мира побеждал чемпион Европы, российский спортсмен Денис Юсков, однако он не получил приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК). Главные фавориты в этом виде - это конькобежцы из Нидерландов Кун Вервей и Томас Крол, американец Джоэл Мантия и норвежец Сверре Лунде Педерсен.

На дистанции 1500 м выступит российский конькобежец Сергей Трофимов, который выше восьмого места на кубковых стартах не поднимался. Выйдет на дорожку и 35-летний американец Шани Дэвис - двукратный серебряный призер Олимпийских игр в этом виде.