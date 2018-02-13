Российские бадминтонисты стартуют на командном чемпионате Европы в Казани

ТАСС, 13 февраля. Командный чемпионат Европы по бадминтону стартует во вторник в Казани. Турнир второй раз подряд пройдет в столице Татарстана и станет отборочным на командный чемпионат мира, запланированный на май в Бангкоке.

В европейском бадминтоне доминируют спортсмены из Дании, которые победили на всех мужских командных чемпионатах и четырех - женских. Мужская и женская сборные Дании продолжают возглавлять европейский рейтинг, при этом обе российские команды оказались на домашнем турнире в числе сеяных.

На предварительной стадии соревнований выступят 29 мужских и 24 женских команд. В мужском турнире команды разбиты на семь групп, победители которых, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места, выходят в 1/4 финала. Сборная России возглавила группу 4, где сыграет с соперниками из Болгарии, Испании и Бельгии. Два года назад в Казани российские бадминтонисты вышли в четвертьфинал, где встретились с фаворитами из Дании и уступили со счетом 1:3.

"Самые интересные и принципиальные матчи будут за выход в четверку сильнейших. Для нас самые серьезные соперники - команды Нидерландов, Франции, Дании и Англии. Пожалуй, мы несколько выше по уровню остальных сборных, если все сыграют в свою силу, никаких заминок не будет", - рассказал лидер российской мужской команды Владимир Иванов.

Женщины уже выигрывали серебро

Женская сборная России на предстоящем турнире также возглавила группу 4, где сыграет с командами Турции, Эстонии и Латвии. В соревновании женщин команды разбиты на шесть групп, в четвертьфинал выйдут победители групп и две лучшие сборные из числа занявших вторые места. В 2016 году россиянки также вышли в 1/4 финала, где проиграли команде Германии.

Матчи предварительной стадии будут сыграны 13-15 февраля, четвертьфиналы - 16 февраля, полуфиналы - 17 февраля, финалы - 18 февраля. Соревнования пройдут в Центре гимнастики в Казани. В каждом матче проводятся три одиночных поединка и два парных. В плей-офф матчи проходят до трех побед одной из команд. Каждый бадминтонист может сыграть лишь в одной одиночной и парной встрече.

В течение ближайших шести дней в Казани также пройдет первенство Европы среди юниоров до 15 лет.

Турнир в Казани является отборочным на командный чемпионат мира, который пройдет 20-27 мая в Бангкоке. В столицу Таиланда отправятся четыре лучшие мужские и женские команды по итогам чемпионата Европы, не считая мужской сборной Дании, которая выиграла чемпионат мира в 2016 году. Таким образом, дополнительную путевку в Бангкок может получить одна из проигравших в 1/4 финала чемпионата Европы мужских команд.

Первый командный чемпионат Европы по бадминтону прошел в 2006 году в греческих Салониках и завершился победой мужской сборной Дании и женской - Нидерландов. Впоследствии лишь женская команда Германии в 2012 году сумела нарушить гегемонию датчан. В 2010 и 2014 годах женская сборная России выиграла серебряные медали командного чемпионата Европы.