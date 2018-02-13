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Министерства культуры и спорта Грузии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве

Спорт
13 февраля, 1:27 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 13, февраля. /ТАСС

Документ подписали Михаил Георгадзе и То Чон Хван

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ТБИЛИСИ, 13 февраля. /ТАСС/. Министр культуры и спорта Грузии Михаил Георгадзе и министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван подписали в понедельник в Пхёнчхане меморандум о сотрудничестве двух ведомств. Об этом сообщило министерство культуры и спорта Грузии.

В сообщении сказано, что "меморандум предусматривает расширение сотрудничества двух стран и обмен опытом". Находящийся в Пхёнчхане Георгадзе сказал, что в ходе встречи с То Чон Хваном обсуждались конкретные вопросы углубления сотрудничества двух стран в сфере спорта и изучения опыта Южной Кореи в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр.

Георгадзе находится в Южной Корее в составе олимпийской делегации страны, в которую входит также президент НОК Грузии, олимпийский чемпион 1992 года по вольной борьбе Лери Хабелов. Грузию на зимней Олимпиаде представляют четыре спортсмена: горнолыжники Ясон Абрамашвили и Нино Циклаури, фигурист Морис Квителашвили и саночник Георгий Согоян.

Ранее о желании Грузии принять зимние Олимпийские игры 2030 года заявлял премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.

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