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Крамер: непростая ситуация перед Играми-2018 мотивировала российских лыжников

Спорт
13 февраля, 17:25 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Во вторник лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали бронзовые медали Игр в классическом спринте

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники дополнительно мотивированы на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за событий, которые предшествовали Играм. Об этом ТАСС заявил тренер российской команды по лыжным гонкам Маркус Крамер.

Во вторник лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали бронзовые медали Игр в классическом спринте.

"Безусловно, вся эта ситуация мотивировала спортсменов. Каждый раз мы говорим о том, что надо продолжать бороться несмотря ни на что, в том числе и за тех, кто не смог выступить здесь. У меня сейчас такое ощущение, что мы можем все заканчивать и ехать домой", - сказал Крамер.

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России согласно решению Международного олимпийского комитета. Также МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских лыжников.

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