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Медведев поздравил российских лыжников с бронзой Олимпиады

Спорт
13 февраля, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Во вторник обладателями наград стали Юлия Белорукова и Александр Большунов

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с бронзовыми медалями в спринте классическим стилем на XXIII зимних Олимпийских играх.

"Бронзовые медали Олимпиады в спринтерских гонках у наших лыжников. Юлия Белорукова, Александр Большунов, поздравляю", - написал премьер во вторник в Twitter.

Спринтерская гонка стала первым олимпийским стартом для 21-летнего Большунова. Таким образом, он впервые в карьере выиграл медаль Олимпийских игр.

Белорукова - вице-чемпионка мира 2017 года в командном спринте классическим стилем (с Натальей Матвеевой), двукратный серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2015 года - в спринте и эстафете, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2014 года в спринте свободным стилем и серебряный призер в эстафете.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России россияне выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.

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