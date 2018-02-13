Чемпионат Европы по борьбе в Каспийске соберет около 450 спортсменов

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 февраля. /ТАСС/. Около 450 спортсменов соберутся в Каспийске (Дагестан) на чемпионате Европы по борьбе. Об этом сообщил ТАСС российский борец вольного стиля, депутат Госдумы от Дагестана Бувайсар Сайтиев в рамках слета волонтеров "Добрая воля Кавказа" во Владикавказе.

"Чемпионат будет проходить по трем видам борьбы. Порядка 150 человек будет участвовать в каждой дисциплине и в общем ожидается 400-450 участников", - сказал Сайтиев.

Он отметил важное значение чемпионата для развития борьбы не только в Дагестане, но и во всем мире. "Проведение чемпионата Европы в Дагестане послужит толчком к развитию этого вида спорта. Интерес к нему растет и то, что мероприятие будет проходить в Дагестане, особо важно, так как республика является носителем основных традиций борьбы. Здесь родились, выросли и стали чемпионами огромное количество олимпийцев", - сказал он.

В конце августа 2017 года United World Wrestling, международная федерация "Объединенный мир борьбы", утвердил проведение чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года в Каспийске. Турнир пройдет с 30 апреля по 6 мая. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата возглавил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. В начале декабря 2017 года был запущен официальный сайт чемпионата Европы по спортивной борьбе - 2018 на русском, английском и французском языках.