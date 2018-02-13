Тренер: на лыжи бронзового призера Олимпийских игр Большунова поставил его отец

БРЯНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Первые уроки лыж бронзовому призеру Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане Александру Большунову, уроженцу села Подывотье Брянской области, дал его отец. Об этом корр. ТАСС рассказал первый тренер брянского лыжника Николай Нехитров.

"Вначале с Большуновым занимался его отец. Родители привели его ко мне в начале 2011 года, попросили потренировать, но к тому моменту он уже достаточно хорошо стоял на лыжах", - рассказала Нехитров.

Как вспомнил первый тренер Большунова, когда он пришел к нему, "это был просто ребенок, хоть и бегал под первый разряд". "Первыми соревнованиями, на которых выступил Александр, было первенство ЦФО в 2012 году, там он занял 27-33 место, но уже через год там же стал там победителем", - вспоминает Нехитров.

По его словам, Большунов постепенно проходил все ступеньки соревнований - первенство России среди юношей, первенство России среди юниоров. И после юниорского соревнования, где он одержал победу, Большунов ушел к другим тренерам, которые занимались с ним уже в национальной сборной.

Главное не климат, а люди

По словам Нехитрова, то, что Большунов уехал из Брянска и стал тренироваться в Тюменской области, совсем не говорит о том, что в брянском регионе нет условий, в том числе и климатических, для полноценной подготовки по лыжному спорту. "Есть много регионов страны, где долго лежит снег, но почему-то их уроженцев нет на олимпиадах. Тут важнее люди, которые ведут подготовку спортсменов, важен не только снег и климат, главное - люди", - заметил тренер.

Нехитров высказал мнение, что хорошие результаты его бывший воспитанник покажет на олимпиаде еще и в спринтерской эстафете, большой эстафете 4х10 км и в дистанции на 50 км, куда был отобран. "Я уверен, что он может еще выступить успешно, Александр - спортсмен- универсал. Сейчас в лыжном спорте время именно такого типа спортсменов, которые и во всем мире показывают приличные результаты", - сказал собеседник ТАСС.

Губернаторы направили поздравления

Поздравительные телеграммы Большунову направили во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Как сказали в пресс-службе губернатора Брянской области, о победе спортсмена глава региона узнал во время встречи с жителями одного из районов областного центра, о чем сразу сообщил собравшимся. "Наш земляк показал всем характер русского человека. Его отец и тренер вырастили в глубинке настоящий талант", - сказал Богомаз на встрече жителями района.

"Александр! От всей души поздравляю тебя с бронзовой наградой! Твой успех - это настоящий подвиг. Мы гордимся тобой", - говорится в телеграмме, которую направил в южнокорейский Пхёнчхан губернатор Тюменской области. Глава региона, от которого бронзовый призер игр отобрался на Олимпиаду, отметил, что Большунов "проявил настоящий русский характер, огромное мастерство и добился блестящего результата".