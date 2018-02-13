Поветкин вернулся в рейтинг Всемирного боксерского совета, заняв четвертое место

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Александр Поветкин занял четвертое место в февральском рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), опубликованном на официальном сайте организации.

Чемпионом в тяжелом весе по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер. Первое место в рейтинге занимает британец Диллиайн Уайт, второе - американец Доминик Бризил. Кубинец Луис Ортис расположился на третьей позиции.

Другой российский боксер Сергей Кузьмин занимает 24-е место в рейтинге. Александр Димитренко - 29-й, Александр Устинов - 32-й.

В ноябре прошлого года WBC принял решение о снятии с Поветкина бессрочной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Российского боксера обязали заплатить штраф в $250 тыс.

Поветкин, согласно решению организации, должен был вернуться в рейтинг в январе, однако его фамилия отсутствовала в списках. Как ранее сообщил ТАСС президент WBC Маурисио Сулейман, причиной его отсутствия стала техническая ошибка организации.

В первом поединке после дисквалификации россиянин по очкам победил немца Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на титул суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего на счету 38-летнего боксера 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.