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Поветкин вернулся в рейтинг Всемирного боксерского совета, заняв четвертое место

Спорт
13 февраля, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WBC

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Александр Поветкин занял четвертое место в февральском рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), опубликованном на официальном сайте организации.

Чемпионом в тяжелом весе по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер. Первое место в рейтинге занимает британец Диллиайн Уайт, второе - американец Доминик Бризил. Кубинец Луис Ортис расположился на третьей позиции.

Другой российский боксер Сергей Кузьмин занимает 24-е место в рейтинге. Александр Димитренко - 29-й, Александр Устинов - 32-й.

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В ноябре прошлого года WBC принял решение о снятии с Поветкина бессрочной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Российского боксера обязали заплатить штраф в $250 тыс.

Поветкин, согласно решению организации, должен был вернуться в рейтинг в январе, однако его фамилия отсутствовала в списках. Как ранее сообщил ТАСС президент WBC Маурисио Сулейман, причиной его отсутствия стала техническая ошибка организации.

В первом поединке после дисквалификации россиянин по очкам победил немца Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на титул суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего на счету 38-летнего боксера 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

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