РФБ утвердил возможность замены пожизненной дисквалификации арбитра Локшина на условную

ТАСС, 13 февраля. Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) по ходатайству Федерации баскетбола Москвы принял решение о возможности замены пожизненной дисквалификации, наложенной ранее на Михаила Локшина, на условную. Об этом сообщила пресс-служба РФБ.

24 февраля 2016 года исполком РФБ пожизненно отстранил Локшина от обслуживания всех официальных соревнований по баскетболу (включая баскетбол 3х3), проводимых на территории РФ.

Такая санкция была наложена за Локшина на "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, выразившееся в отсутствии контроля за работой секретарского столика, необеспечение достаточного количества судей-секретарей и статистиков и отсутствие на играх первенства России среди девушек 2000 года рождения, что повлекло за собой сбой работы всей судейской бригады".