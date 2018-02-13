Тарасова: недопуск на международные старты сказывается на выступлениях

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Отсутствие допуска на международные соревнования накладывает определенный отпечаток на выступления российской легкоатлетки Ирины Тарасовой. Таким мнением спортсменка поделилась с журналистами.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Конечно, недопуск накладывает отпечаток, но я готовлюсь и не обращаю внимания на внешние факторы. У меня есть мотивация, а остальное уходит на второй план. Надеюсь, нас скоро восстановят", - заявила Тарасова.

Во вторник Тарасова стала победительницей чемпионата России в помещении, показав в толкании ядра результат 17,97 метра. "Я не получила тот результат, на который была готова, хотела за 18 метров, но немного прогадала с состоянием, которое было на "Русской зиме". Немного передохну, хочу побыть дома и залечить некоторые болячки, в марте начну готовиться к летнему сезону. Буду участвовать во всех стартах, начиная с апреля", - добавила она.

В тройном прыжке у мужчин победу одержал Дмитрий Чижиков, показавший результат 16,87 метра. "Распрыгался наконец, в принципе, нормально. Зимний сезон всегда такой, особо не готовился, ведь главное - это летние турниры. Есть как позитивные, так и негативные моменты, увеличилась скорость разбега, поэтому техника прыжка немного ломается, есть к чему стремиться, есть над чем работать", - рассказал легкоатлет.

Чемпионат России в помещении завершится 14 февраля.