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Беллами: матч российских и финских хоккеисток будет встречей равных соперников

Спорт
13 февраля, 18:37 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Во вторник сборная США обыграла команду олимпийских атлетов из России со счетом 5:0

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Матч заключительного тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира между россиянками и финками станет встречей равных соперников. Такое мнение ТАСС высказала форвард сборной США Кейси Беллами.

Американки стартовали на Олимпиаде с двух побед - над финками (3:1) и россиянками (5:0).

"Обе команды показывают хороший хоккей, скоростной, мастеровитый. Это будет отличная игра равных команд, я не вижу в ней фаворита", - сказала Беллами.

"Победа над россиянками не была легкой. Соперник хорошо действовал в средней зоне, создал довольно много моментов. Хорошо, что нам удалось забросить две шайбы подряд во втором периоде, это полностью изменило игру", - отметила она.

Сборные Канады и США, одержав две победы в двух матчах, обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Россиянки и финки очков пока не набрали, их очный матч состоится 15 февраля.

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