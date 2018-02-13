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Белякова: российские хоккеистки боролись в матче ОИ с командой США, несмотря на счет 0:5

Спорт
13 февраля, 18:35 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Подопечные Алексея Чистякова уступили американкам со счетом 0:5, пропустив лишь один гол в первом периоде

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Людмила Белякова (справа)

Людмила Белякова (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки боролись до конца в матче олимпийского турнира со сборной США, несмотря на пропущенные пять голов. Об этом журналистам рассказала нападающий команды Олимпийских атлетов из России Людмила Белякова.

Подопечные Алексея Чистякова уступили американкам со счетом 0:5, пропустив лишь один гол в первом периоде. До этого российские хоккеистки уступили канадкам.

"Не скажу, что команда расклеилась - все боролись до последней минуты. Больше понравилось играть с Америкой - они побыстрее, скорости повыше, чем у канадок, а с канадками было полегче. В матче с ними были удаления, с которыми можно поспорить", - сказала Белякова.

В середине первого периода форвард не смогла продолжить игру из-за повреждения. "Мне попали в колено в незащищенное место. Но все нормально, там доктор затейпировал, и получше стало", - сказала хоккеистка.

Заключительный матч в группе А российские хоккеистки проведут против команды Финляндии.

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