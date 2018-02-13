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Никифоров: более 150 тысяч заявок подано на получение паспорта болельщика ЧМ-2018

Спорт
13 февраля, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

По словам министра связи и массовых коммуникаций, паспорт болельщика "хорошо отработал" на Кубке конфедераций в 2017 году

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Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков в Санкт-Петербурге

Центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков в Санкт-Петербурге

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более 150 тысяч заявок подано на паспорт болельщика ЧМ-2018, центры выдачи уже открыты, сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Уже открылись центры выдачи, уже около 150 тысяч заявок, продажа билетов еще не завершена, так что ожидаем достаточно большой интерес", - сказал министр.

По его словам, паспорт болельщика "хорошо отработал" на Кубке конфедераций в 2017 году, когда было выдано 500 тысяч таких паспортов, в том числе и для зарубежных гостей. На чемпионат мира по футболу Минкомсвязи рассчитывает выдать до 2 миллионов паспортов болельщиков.

"Паспорт болельщика вообще раньше не использовался, мы потратили много времени и усилий, и благодарим за поддержку наших коллег из ФИФА, которые согласились с такой технологической новинкой", - пояснил Никифоров, добавив, что другой "новинкой" станут телетрансляции ультравысокой точности.

"Могу добавить, что только каналы связей к стадионам в рамках чемпионата мира по футболу, их пропускная способность будет составлять 240 гигабит в секунду, это огромная цифра<...> у нас в некоторых городах, где проходят матчи чемпионата мира, на весь город не было такого канала связи, а теперь он подходит только к одному стадиону", - рассказал министр.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу, это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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