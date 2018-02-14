Витолиньш: качество льда на олимпийской арене в Канныне оставляет желать лучшего

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Качество льда в хоккейном центре в Канныне, где будут проходить матчи олимпийского турнира, оставляет желать лучшего. Об этом журналистам сообщил тренер российских хоккеистов Харийс Витолиньш.

Российские хоккеисты провели первую тренировку на арене, ранее они в течение двух дней занимались на тренировочном катке.

"Лед такой, что хотелось бы, чтобы он был получше: он сам неровный, быстро крошится, шайба по нему скачет, но все в одинаковых условиях, - сказал Витолиньш. - Будет много борьбы, надо быть к этому готовым. У нас есть и силовые игроки, которые могут это использовать, если будем наседать на соперника, забрасывать шайбу за спину, то у защитников будут проблемы. Мы команда быстрая и будем использовать свои сильные стороны".

Команда олимпийских атлетов из России в среду сыграет с командой Словакии в своем первом матче на Олимпиаде. Игра начнется в 15:10 мск.