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Богданов: атлеты из России чувствуют себя "бедными родственниками" на ОИ без флага страны

Спорт
14 февраля, 17:22 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

По словам спортсмена, ему не хватает герба России на форме

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Делегация олимпийских спортсменов из России во время парада атлетов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр

Делегация олимпийских спортсменов из России во время парада атлетов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Олимпийские атлеты из России, выступающие на Играх в Пхёнчхане без флага своей страны и гимна, чувствуют себя "бедными родственниками". Об этом сказал журналистам саночник Андрей Богданов.

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Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России в организации из-за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, при этом МОК оставил возможность для чистых российских атлетов принять участие в Олимпиаде-2018. Допущенные до Игр россияне получили возможность выступить в Пхёнхчане только под олимпийским флагом и в форме без символов национальной принадлежности.

"Стала ли для нас Олимпиада спортивным праздником? - задался вопросом Богданов. - Если бы мы выступали здесь под флагом своей страны, то было бы другое настроение, а так немного чувствовали себя, как говорится, бедными родственниками. Куртки белые непонятные, комбинезоны, как на тренировке. Нет у нас здесь самого главного - надписи и герба своей страны".

В среду немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт завоевали золотые медали в соревнованиях по санному спорту в двойках. Богданов и Андрей Медведев показали 16-й результат. Для Богданова Игры-2018 были первыми в карьере.

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