FIS в январе 2018 года провела 134 допинг-теста российских спортсменов

ТАСС, 14 февраля. Российские спортсмены в январе были проверены на допинг Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 134 раза. Об этом сообщается в пресс-релизе FIS.

Российские спортсмены сдали наибольшее количество допинг-проб в январе. На втором месте по этому показателю норвежцы (59), на третьем австрийцы и итальянцы (оба - 34).

Всего с сентября 2017 года россияне сдали 410 проб, что также является рекордом среди всех стран. В сентябре россияне были проверены 95 раз, октябре - 41, ноябре - 81, декабре - 59. Норвежцы в общей сложности сдали 192 пробы (16 - в сентябре, 47 - октябре, 21 - ноябре, 49 - декабре), швейцарцы - 94 (7, 25, 5, 24, 33).

МОК в ноябре и декабре пожизненно отстранил от Олимпиад российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Юлию Чекалеву, Анастасию Доценко, Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александра Бессмертных за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. Позже FIS приняла решение временно отстранить спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

В январе CAS полностью оправдал Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Крюкова, Бессмертных, Шаповалова и Матвееву, отменив санкции МОК. Следом FIS сняла временное отстранение с этих спортсменов.