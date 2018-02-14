Саночники Репилов, Батурина и двойка Денисьев/Антонов выступят в эстафете на Олимпиаде

ТАСС, 14 февраля. Российские саночники Роман Репилов, Екатерина Батурина и двойка Александр Денисьев / Владислав Антонов примут участие в эстафете на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Составы команд опубликованы на сайте Олимпиады.

Денисьев и Антонов в среду в соревнованиях в двойках заняли 11-е место. Батурина ранее стала 15-й в личном турнире, Репилов - восьмым.

Сборная России на Олимпиаде в Сочи в 2014 году завоевала серебро в эстафете. Тогда российскую команду представляли Альберт Демченко, Татьяна Иванова, а также Денисьев и Антонов.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх. Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. МОК не допустил до участия в Олимпиаде Иванову и другую российскую саночницу Викторию Демченко. Также по решению МОК на Игры не смог приехать Демченко, который является главным тренером сборной России по санному спорту.

Эстафета станет последней дисциплиной в санном спорте на Олимпиаде в Пхёнчхане. Эстафета пройдет 15 февраля.