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Два футболиста в ОАЭ были оштрафованы за прически

Спорт
15 февраля, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

В чемпионате стране по этой части действуют строгие правила

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ТАСС, 15 февраля. Полузащитник футбольного клуба "Аль-Айна" из ОАЭ Кейо и форвард "Аль-Вахды" Мурад Батну были оштрафованы за неприемлемые прически. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

Отмечается, что оба футболиста обязаны выплатить по 1000 дирхамов (около €219). Кроме того, игроки получили сообщения с предупреждением о "дальнейших последствиях", в случае если они не сменят прически.

В чемпионате ОАЭ действуют правила относительно определенных типов причесок. В частности, футболистам запрещено выбривать часть головы.

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