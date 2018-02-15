Легкоатлет Нижегородов подал заявку в IAAF на участие в зарубежных стартах

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр в спортивной ходьбе Денис Нижегородов подал в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"В международную федерацию были переправлены стандартные заявки от ходоков Нижегородова, Юлии Липановой, бегунов Екатерины Завьяловой, Александра Скоробогатько, Ринаса Ахмадеева, Юлии Кузнецовой, метательницы диска Анастасии Витюговой и прыгуна с шестом Дмитрия Желябина", - сообщила Юхарева.

По словам пресс-атташе ВФЛА, в IAAF уже отправлено 75 обычных заявок и 44 упрощенных. Международная федерация уже одобрила заявки 19 россиян. Среди тех, кто получил добро от IAAF, есть и участники стартующего 1 марта в Бирмингеме зимнего чемпионата мира - Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).