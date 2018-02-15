Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлет Нижегородов подал заявку в IAAF на участие в зарубежных стартах

Спорт
15 февраля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

По словам пресс-атташе ВФЛА, в IAAF уже отправлено 75 обычных заявок и 44 упрощенных

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Нижегородов

Денис Нижегородов

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр в спортивной ходьбе Денис Нижегородов подал в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"В международную федерацию были переправлены стандартные заявки от ходоков Нижегородова, Юлии Липановой, бегунов Екатерины Завьяловой, Александра Скоробогатько, Ринаса Ахмадеева, Юлии Кузнецовой, метательницы диска Анастасии Витюговой и прыгуна с шестом Дмитрия Желябина", - сообщила Юхарева.

По словам пресс-атташе ВФЛА, в IAAF уже отправлено 75 обычных заявок и 44 упрощенных. Международная федерация уже одобрила заявки 19 россиян. Среди тех, кто получил добро от IAAF, есть и участники стартующего 1 марта в Бирмингеме зимнего чемпионата мира - Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
МАК: расшифровка речевого бортового самописца разбившегося Ан-148 продолжается
5
Татьяна Тарасова: Савченко выстрадала золото ОИ своей любовью к фигурному катанию
6
Премьер Польши связал "российскую военную угрозу" с прокладкой "Северного потока"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама