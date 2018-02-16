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"Зенит" проиграл шотландскому "Селтику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Спорт
16 февраля, 1:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Встреча на стадионе "Селтик Парк" завершилась со счетом 0:1

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© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ТАСС, 16 февраля. Петербургский "Зенит" проиграл шотландскому "Селтику" со счетом 0:1 в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Селтик Парк".

Единственный гол в матче забил Каллум Макгрегор (78-я минута). Прежде клубы в еврокубках не встречались. 

На 83-й минуте матча полузащитник российского клуба Леандро Паредес получил желтую карточку, аргентинский футболист пропустит ответную встречу между командами из-за перебора предупреждений. Первый официальный матч за "Зенит" провел 26-летний нападающий Антон Заболотный, перешедший в конце декабря из "Тосно". У шотландской команды 73 минуты отыграл 20-летний ивуарийский полузащитник Эбуэ Куасси, в 2016 году выступавший за "Краснодар".

Ответный матч пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

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