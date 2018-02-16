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Команда "Формулы-1" "Уильямс" представила болид на новый сезон

Спорт
16 февраля, 3:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

За этот коллектив будет выступать россиянин Сергей Сироткин

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© ФЗ/Steven Paston

ТАСС, 16 февраля. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" провела презентацию нового болида на сезон-2018. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Болид получил наименование FW-41, церемония презентации автомобиля прошла в Лондоне. На мероприятии были продемонстрированы только видеозаписи и фотографии болида, ожидается, что болельщики и журналисты смогут увидеть модель позднее на тестовых заездах. Боевыми пилотами "Уильямса" станут канадец Лэнс Стролл и россиянин Сергей Сироткин, для которого новый сезон станет дебютным в данном статусе в самой престижной гоночной серии.

"Испытываю большое волнение перед новым сезоном, я очень много времени провел на базе, практически живу там, - сказал российский пилот. - Это большая мотивация для меня, я много времени провожу за тренировками и работой на симуляторе. Это сложное, но интересное время, и я наслаждаюсь моментом".

Новый сезон "Формулы-1" стартует 23 марта в Мельбурне.

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