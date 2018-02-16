"Спартак" в домашнем матче уступил "Атлетику" и осложнил задачу выхода в 1/8 финала ЛЕ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл дома испанскому "Атлетику". Встреча, прошедшая на "Открытие- Арене" при 43 145 зрителях, завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Болельщики "Спартака" подготовили два красочных баннера и сделали раскладку на трибуне из специальных модулей, которые необходимо было поднять над головой при выходе команд на поле. На баннере был изображен капитан команды Денис Глушаков, смотрящий на кубок Лиги Европы, расположенный на высокой горе. На противоположенной трибуне спартаковские болельщики расположили огромное полотно с портретом главного тренера команды Массимо Карреры, в солнцезащитных очках которого отражался главный трофей турнира. По центру располагалась надпись на английском языке "В Лион", именно в этом французском городе пройдет финальный матч турнира.

Матч упущенных возможностей

"Спартак" создал несколько моментов в первом тайме - опасные удары по воротам Яго Эррерина наносил Глушаков, но сначала голкипер перевел мяч на угловой, а через несколько минут капитан "Спартака" попал в штангу. Нападающий москвичей Луис Адриано также имел шанс отличиться в первом тайме, но его удар в падении пришелся выше ворот.

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда отметил, что его команда была готова к резкому старту со стороны красно-белых.

Испанцы, наоборот, реализовали все свои шансы - Ариц Адурис на 22-й минуте забил гол первым же ударом по воротам хозяев, а на 39-й удвоил преимущество "Атлетика". Испанский нападающий забил в этом сезоне уже семь голов в матчах Лиги Европы и является лучшим бомбардиром турнира. Третий мяч в свои ворота на 45-й минуте отправил защитник Илья Кутепов. Таким образом, несмотря на преимущество "Спартака" по опасным моментам, команды ушли в раздевалки при счете 0:3.

Вину за пропущенные голы взял на себя Ребров, отметив после матча, что команде, пропустившей первой, всегда морально тяжело отыгрываться. При этом Ребров отметил, что его партнеры во втором тайме сыграли лучше. "Во втором тайме мы не потеряли лицо, провели его достойно. Нужно отдать должное партнерам по команде, мы не развалились до конца, но хотелось бы сравнять счет", - сказал Ребров.

Игроки красно-белых после игры не скрывали своего разочарования из-за нереализованных моментов. "Мы атаковали, а "Атлетик" сделал голы из ничего, у соперника все залетало, так бывает", - заявил журналистам Глушаков. Расстроенным выглядел и Ребров, который заявил, что испанская команда не создала много моментов у ворота "Спартака", а голы хозяева пропустили из-за своих же ошибок.

Футболисты "Спартака" за весь матч пробили по воротам "Атлетика" 20 раз, но лишь три удара пришлись в створ. Гости же нанесли всего семь ударов и лишь дважды попали в створ. Также красно-белые подали семь угловых за 90 минут встречи, против двух у футболистов "Атлетика".

Замены Карреры не помогли красно-белым

В отсутствие травмированного Георгия Джикии место в центре защиты "Спартака" вместе с Сердаром Таски занял Кутепов. В стартовом составе также не оказалось голкипера Александра Селихова, который выходил в основе в последних матчах перед зимним перерывом. Отсутствовали в стартовом составе и новички "Спартака" - защитник Никола Максимович и полузащитник Софиан Ханни. Если первый не может играть за московский клуб по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), то Ханни Каррера оставил на скамейке запасных, выпустив на 75-й минуте встречи.

Ханни вышел на поле вместо Глушакова, который сразу после замены ушел в раздевалку. "Я был расстроен заменой, по мне было видно, что у меня есть желание и силы играть, но есть и другие футболисты, которым тоже нужно играть. Вопросы о заменах нужно задавать тренеру, ведь он их делает" - сказал после игры Глушаков.

Каррера на пресс-конференции объяснил, что заменой он пытался изменить игру, он также добавил, что доволен физической готовностью капитана. Итальянский специалист отметил, что он несет ответственность за результат команды, поэтому старается усилить игру всеми доступными ему способами.

Выход на поле Ханни "Спартаку" не помог - единственный мяч красно-белые забили на 67-й минуте, отличился Луис Адриано. Каррера пытался усилить игру с помощью нападающего Зе Луиша, который заменил Лоренсо Мельгарехо, но форвард не сумел помочь "Спартаку". После забитого мяча красно-белые продолжали атаковать, но гости выстояли и увезли из Москвы победу с разницей в два мяча.

В ответной встрече в Бильбао, которая пройдет 22 февраля, подопечным Карреры нужна победа с разницей в три мяча. Разница в два мяча устроит красно-белых, если "Спартак" забьет больше трех голов. В случае победы "Спартака" со счетом 3:1, будет назначено дополнительное время.