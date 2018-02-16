Россиянка Пауль не смогла выйти в финал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянка Кристина Пауль не вышла в финал в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Пауль упала в полуфинальном заезде и была дисквалифицирована. Россиянка выступит в малом финале, где будут распределены места с шестого по 12-е.

Россиянка Мария Васильцова завершила выступление на стадии четвертьфинала.

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.