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Сотрудникам УЕФА угрожают смертью из-за расследования в отношении албанского "Скендербеу"

Спорт
16 февраля, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить "Скендербеу" от выступления в еврокубках на десять лет за договорные матчи

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Логотип УЕФА

Логотип УЕФА

© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 16 февраля. Дисциплинарные инспекторы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), занимающиеся расследованием дела албанского клуба "Скендербеу" по поводу участия в договорных матчах, получили анонимные письма с угрозой смерти. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Все сотрудники УЕФА, работающие над важными или любыми другими вопросами, могут рассчитывать на полную поддержку организации. Мы никогда не допустим, чтобы наши сотрудники подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц. Полиция уже была проинформирована об этих письмах", - говорится в заявлении УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить "Скендербеу" от выступления в еврокубках на десять лет за договорные матчи. Согласно отчету инспекторов УЕФА, албанский клуб провел более 50 договорных матчей, как в национальном чемпионате, так и в еврокубках.

Летом 2017 года Федерация футбола Албании лишила "Скендербеу" титула чемпиона страны, завоеванного командой в сезоне-2015/16.

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