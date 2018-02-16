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Все допинг-пробы футболистов с чемпионатов России 2012-2015 годов чисты

Спорт
16 февраля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Как сообщает пресс-служба РФС, полученные данные уже переданы в соответствующие службы ФИФА

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Образцы допинг-проб

Образцы допинг-проб

© EPA/CHRISTIAN BRUN

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Допинг-пробы футболистов, выступавших в чемпионатах России 2012-2015 годов, внесены в систему ADAMS и не содержат запрещенных субстанций. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Учитывая появившуюся в СМИ информацию о том, что причиной недопуска к международным соревнованиям ряда наших спортсменов является несвоевременное внесение данных их проб в систему ADAMS, комиссия РФС запросила в РУСАДА соответствующие сведения по российским футболистам. По данным РУСАДА, все пробы, взятые в 2012-2015 годах, внесены в систему и не содержат запрещенных субстанций. Об этом проинформированы соответствующие службы ФИФА".

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Допинг Российский футбол Допинг-скандал вокруг российского спорта
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