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Боксер Пакьяо может провести следующий бой 14 апреля в Лас-Вегасе

Спорт
17 февраля, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

В последнем поединке в июле прошлого года филиппинец потерпел поражение

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Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 17 февраля. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо может провести следующий поединок в апреле 2018 года. Об этом сообщает портал The Score.

Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля и проиграл по очкам.

Отмечается, что бой может состояться 14 апреля в Лас-Вегасе, одним из возможных соперников Пакьяо является американец Майк Альварадо.

В активе 39-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

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