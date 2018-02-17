Боксер Пакьяо может провести следующий бой 14 апреля в Лас-Вегасе

ТАСС, 17 февраля. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо может провести следующий поединок в апреле 2018 года. Об этом сообщает портал The Score.

Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля и проиграл по очкам.

Отмечается, что бой может состояться 14 апреля в Лас-Вегасе, одним из возможных соперников Пакьяо является американец Майк Альварадо.

В активе 39-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.