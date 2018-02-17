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Сломавший ногу на ОИ сноубордист Олюнин поблагодарил болельщиков за поддержку

Спорт
17 февраля, 4:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

В четверг спортсмен упал в полуфинальном заезде соревнований по сноуборд-кроссу и получил травму

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Николай Олюнин (слева)

Николай Олюнин (слева)

© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу в ходе Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, поблагодарил болельщиков за поддержку. Слова благодарности он написал на своей странице в Instagram.

В четверг на Олимпиаде проходили соревнования в сноуборд-кроссе. Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил травму, не сумев продолжить соревнования. Впоследствии он был госпитализирован, в пятницу перенес операцию.

"Всем спасибо за поддержку. Вас бесконечное количество, благодаря вам я пытаюсь подниматься снова и снова. Любите своих родных, ведь только они в трудную минуту всегда рядом. Сломал кость в трех местах и мениск", - написал спортсмен.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.

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