Российские хоккеисты тренируются перед игрой с командой США без изменений в сочетаниях

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Сочетания хоккейной команды олимпийских атлетов из России на тренировочном занятии по сравнению с матчем против команды Словении на олимпийском турнире не претерпели изменений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу подопечные Олега Знарка обыграли словенцев со счетом 8:2. В субботу им предстоит провести заключительный матч в группе В - со сборной США. Начало игры в 15:10 мск.

Полностью сочетания выглядят следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

"белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин, Сергей Мозякин;

"красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов;

"синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;

"черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев; Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко.