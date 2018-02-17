Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские хоккеисты тренируются перед игрой с командой США без изменений в сочетаниях

Спорт
17 февраля, 6:20 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

В пятницу подопечные Олега Знарка обыграли словенцев со счетом 8:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Сочетания хоккейной команды олимпийских атлетов из России на тренировочном занятии по сравнению с матчем против команды Словении на олимпийском турнире не претерпели изменений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу подопечные Олега Знарка обыграли словенцев со счетом 8:2. В субботу им предстоит провести заключительный матч в группе В - со сборной США. Начало игры в 15:10 мск.

Полностью сочетания выглядят следующим образом:

  • вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
  • "белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин, Сергей Мозякин;
  • "красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов;
  • "синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;
  • "черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев; Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко.

Смотрите также

Сборная Финляндии по хоккею обыграла норвежцев в матче группового этапа Олимпиады

Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Германии на Олимпиаде

Капризов: российские хоккеисты еще могут улучшить свою игру на ОИ

Кошечкин займет место в воротах команды олимпийских атлетов из РФ в матче со сборной США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"
4
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
5
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
6
Обстановка в столице Мексики нормализовалась после землетрясения
7
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама