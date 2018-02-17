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Губернатор: Непряева проявила настоящий чемпионский характер в лыжной эстафете на ОИ

Спорт
17 февраля, 15:48 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 17, февраля. /ТАСС

Игорь Руденя поздравил спортсменку с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр

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Наталья Непряева

Наталья Непряева

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТВЕРЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Лыжница Наталья Непряева, бежавшая первый этап женской эстафеты на Олимпийских играх в Пхёнчхане, проявила настоящий чемпионский характер, что позволило команде олимпийских атлетов из России обойти сильнейших спортсменок планеты и завоевать бронзовые медали. Об этом говорится в тексте поздравительной телеграммы от губернатора Тверской области Игоря Рудени, сообщили в пресс-службе правительства региона в субботу.

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Непряева первый этап эстафеты завершила на первой позиции. В итоге Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская заняли третье место. Золото завоевали норвежки, серебро - шведки.

"От себя лично и от жителей Тверской области поздравляю вас с бронзовой медалью Олимпийских игр. На первом этапе эстафеты вы проявили настоящий чемпионский характер и самоотдачу, в упорной борьбе обошли сильнейших лыжниц планеты и обеспечили высокий результат всей команде. Мы гордимся вашим достижением, которое приумножило лучшие традиции отечественного лыжного спорта, укрепило славу России как великой спортивной державы", - говорится в телеграмме от губернатора.

Ранее на Олимпиаде в Пхёнчхане тверская лыжница заняла восьмое место в скиатлоне и четвертое в спринте. Непряева также выступит в командном спринте и в гонке на 30 км классическим стилем.

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