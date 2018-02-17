Новое поколение возвращает российских лыжниц на лидирующие позиции в мире

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы на Олимпийских играх в Пхёнчхане своими результатами возвращают веру в то, что темная страница в истории отечественных женских лыжных гонок осталась позади. Причем делают они это под руководством человека, который являлся олицетворением золотого периода лыжных гонок в России, - трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе, президента национальной федерации и главного тренера сборной.

В субботу российская эстафетная команда в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской завоевала бронзовую медаль, первую награду в этой дисциплине после успеха 12-летней давности на Играх в Турине. Если перед началом Олимпиады в такой результат было поверить сложно, то по прошествии первых индивидуальных гонок в Пхёнчхане стало понятно, что российские девушки, несмотря на небольшой опыт выступления на крупных международных соревнованиях, способны бороться за высокие места.

Зачаток надежды

Все началось с личного спринта классическим стилем, в котором Белорукова и Непряева сумели пробиться в финальный забег, где первая стала бронзовым призерам, а вторая - финишировала следом. Еще больше позитива добавила гонка с раздельным стартом свободным стилем, в которой Седова и Нечаевская оказались в первой "десятке".

Состав на эстафету, в которой первые два этапа проходят классическим стилем, а два последующих - свободным, был предрешен. Интрига таилась только в том, кто будет заканчивать гонку. Эту ответственную роль доверили Нечаевской, от чего она, по собственному признанию, сначала пришла в состояние шока.

Расчет тренерского штаба заключался в том, чтобы первые три девушки сумели организовать отрыв для финишера в контексте борьбы за третье место, поскольку конкурировать на последнем этапе с норвежкой Марит Бьорген, которая в Пхёнчхане сравнялась по числу олимпийских наград с рекордсменом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, и шведкой Стиной Нильссон, которая стала здесь первой в спринте, было практически невозможно.

В итоге план оказался верным. Кроме того, первый этап Непряева и вовсе выиграла. К заключительной передаче эстафеты отрыв россиянок от преследовавших их финок составил около 20 секунд. Дальше было дело техники - Нечаевская не стала совершать невозможное, пройдя этап в свою силу. Этого оказалось достаточно для завоевания исторической медали.

Заслуженное третье место

После бронзового финиша россиянок Елена Вяльбе рассказала, что была уверена в том, что российские лыжницы завоюют медаль в эстафете. "Я говорила, что надо ехать сюда [на эту гонку] - будет медаль, - сказала Вяльбе. - Мы стали третьими, это заслуженно. У нас стабильная команда".

Седова, бежавшая третий этап эстафеты, в разговоре с журналистами отметила, что тренеры российской команды призывали спортсменок показать максимум своих возможностей в эстафетной гонке на Олимпиаде и совершить невозможное.

"Вчера мы собирались с нашим тренером Маркусом Крамером и Юрием Анатольевичем Чарковским [глава делегации российских лыжников]. Нас призвали совершить подвиг, на Олимпийских играх возможно все, - рассказала Седова. - Нам сказали, что элитных спортсменов здесь нет, все равны, поэтому мы должны бежать так, как мы можем. Эстафета - это лотерея, здесь может случиться все, что угодно".

Очередь за мужчинами

Теперь в активе российских лыжников четыре медали на Олимпиаде в Пхёнчхане, все - бронзовые. От женщин на Играх не отстают и российские мужчины: Александр Большунов стал третьим в спринте, Денис Спицов - в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км, где в предыдущий раз медаль отечественные лыжники брали 30 лет назад. И это при том, что практически все российские призеры нынешних Игр родились в середине 90-х.

В воскресенье на Играх пройдет мужская эстафета, в которой у российских лыжников также есть шанс завоевать медаль.