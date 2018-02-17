Ковальчук заявил, что он уважает женский хоккей и хоккеисток

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Илья Ковальчук уважает женский хоккей и хоккеисток. Об этом он сказал журналистам.

Ранее Ковальчук после просмотра матча россиянок с канадками сказал, что канадки катались быстрее и женский хоккей - "это не совсем то". В ответ хоккеистки после первого в истории российского женского хоккея выхода в полуфинал Олимпиады заявили, что слова Ковальчука их задели.

"Вы устроили такое с ними, - обратился Ковальчук к журналистам. - Я скажу, чтобы никто не обижался - для них это стало мотивацией. Но я очень их уважаю, поздравляю их. Мы переживали за них, смотрели матч по телевизору со Швейцарией".

Российские хоккеисты в субботу в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0 команду США и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований. Ранее в субботу россиянки переиграли команду Швейцарии со счетом 6:2 и впервые в своей истории вышли в полуфинал Олимпийских игр.