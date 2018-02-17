Хоккеист Прохоркин признался, что неудачная игра со словенцами прибавила ему мотивации

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский хоккеист Николай Прохоркин признался, что его неудачная игра на Олимпийских играх в матче со словенцами прибавила ему мотивации во встрече со сборной США. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу россияне в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира победили команду США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований. В предыдущей встрече турнира со сборной Словении (8:2) Прохоркин имел показатель полезности "минус 2".

"Конечно, все понравилось: хоккей, атмосфера на трибунах, силовые приемы, шикарная игра была. У американцев была такая тактика провоцировать на удаления", - считает Прохоркин.

"С [Сергеем] Мозякиным игралось очень здорово - это превосходный нападающий, очень приятно с ним играть. Он сделал первый гол - мне осталось только подставить клюшку. То, что у меня было "минус 2" в матче со Словенией, меня завело. Не очень приятные цифры", - заключил нападающий.

Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.