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Советский хоккеист Александр Якушев вручил новую форму юным спортсменам в Ингушетии

Спорт
17 февраля, 18:13 UTC+3 МАГАС МАГАС 17, февраля /ТАСС

Первая хоккейная школа в Ингушетии, открытая в здании ледовой арены "Эрзи" в 2014 году в Назрани в рамках ФЦП по развитию физической культуры и спорта, носит имя Александра Якушева

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МАГАС, 17 февраля, /ТАСС/. Известный хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев вручил юной хоккейной команде из Назрани 100 комплектов новой хоккейной формы, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.

"Александр Якушев, выдающийся советский хоккеист... прибыл сегодня в Ингушетию, чтобы вручить юным хоккеистам из республики 100 комплектов спортивной формы", - говорится в сообщении.

Первая хоккейная школа в Ингушетии, открытая в здании ледовой арены "Эрзи" в 2014 году в Назрани в рамках ФЦП по развитию физической культуры и спорта, носит имя Александра Якушева.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров, присутствовавший на вручении формы, предложил отметить предстоящий юбилей Александра Якушева матчем между хоккеистами сборной Ингушетии и клубом "Легенды хоккея". "Не за горами ваш 75-летний юбилей - осталось меньше четырех лет. Предлагаю отметить его на этом катке матчем между клубом "Легенды хоккея" и сборной Ингушетии", - приводит пресс-служба слова Евкурова.

Хоккейная команда в Ингушетии насчитывает на сегодняшний день 100 спортсменов. Команда уже одерживала серьезные победы, в том числе в 2017 году на соревнованиях в Москве на Кубке памяти Рагулина. Финальный матч между командами "Магас-2007" и "Легион-2007", проходивший на ледовой арене Дворца спорта "Крылья Советов", завершился со счетом 9:2 в пользу "Магас-2007".

В январе в Магасе открылась академия хоккея имени Вячеслава Фетисова "Башлоам". Новая ледовая арена рассчитана на 650 зрителей, здесь жители республики смогут заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием и другими зимними видами спорта. Строительство ледовой арены было начато в октябре 2017 года, стоимость спортивного объекта площадью более 3 тыс. кв. м составила 270 млн рублей. Средства на возведение арены были выделены в рамках соглашений о сотрудничестве между Ингушетией и "Роснефтью".

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