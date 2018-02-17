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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Спорт
17 февраля, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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ТАСС, 17 февраля. "Манчестер Юнайтед" в выездном матче победил "Хаддерсфилд" со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.

Дублем в составе победителей отметился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку (3-я, 55-я минута).

В 1/4 финала "Манчестер Юнайтед" встретится с победителем матча "Рочдейл" - "Тоттенхэм", который пройдет 18 февраля.

Действующим победителем турнира является лондонский "Арсенал", которому также принадлежит рекорд по количеству завоеванных трофеев в Кубке Англии - 13.

Финал Кубка Англии пройдет 19 мая на лондонском стадионе "Уэмбли".

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