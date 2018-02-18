Молодые российские лыжники защитили серебро в олимпийской эстафете

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов сенсационно завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пхёнчхане, молодые спортсмены повторили результат своих более именитых соотечественников четырехлетней давности в Сочи.

Российские лыжники продолжают удивлять спортивную общественность своими результатами на Играх в Пхёнчхане. Даже президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе не ждала от своих спортсменов такой прыти: по ее собственному признанию, максимальный результат, на который россияне могли рассчитывать перед началом Игр - одна бронзовая награда. Однако недавние участники молодежных чемпионатов мира на Играх завоевали уже пять наград, одну из которых - в воскресенье, в мужской эстафете.

Успешный опыт

В числе авторов серебряного забега, правда, уже было два спортсмена, которые имеют опыт выступления в командной гонке на высоком международном уровне. Речь идет о Ларькове и Червоткине, которые становились вторыми на прошлогоднем чемпионате мира в финском Лахти. Разница заключается в том, что тогда им компанию составили ставший на том турнире двукратным победителем Сергей Устюгов и Александр Бессмертных, который становился вторым еще на Олимпийских играх в Сочи, вместе с Дмитрием Япаровым, Максимом Вылегжаниным, Александром Легковым.

Все пятеро упомянутых выше спортсменов по решению Международного олимпийского комитета (МОК) вынуждены были пропустить Игры в Пхёнчхане, однако им нашлась достойная смена в лице Большунова и Спицова - воспитанников тренера сборной России по резерву Юрия Бородавко. Примечательно, что оба из них к моменту начала гонки уже завоевали в Пхёнчхане бронзовые награды: первый - в спринте, второй - в гонке с раздельным стартом на 15 км.

Подобные результаты и внушали надежду на то, что и в эстафетной гонке без медали россияне не останутся. Веру в это только укрепили итоги двух первых, классических этапов гонки: Ларьков и Большунов великолепно справились со своими дистанциями, обеспечив для Червоткина 25 секундное преимущество.

Болезнь

Однако тот не только не сохранил запас времени перед заключительным этапом, но и позволил двум соперникам обойти себя на несколько секунд. Основных причин тому две. Во- первых, Червоткин выступал на первой для себя олимпийской гонке, причем после тяжелой стадии бронхита, от которого он излечился только около двух недель назад. Во-вторых, на этапе ему противостоял норвежец Симен Крюгер, одержавший в Пхёнчхане победу в скиатлоне.

"После финиша я извинился перед командой, поскольку мне все равно стыдно и обидно за то, что я не в форме и проиграл. Партнеры меня поддержали", - сказал Червоткин после финиша.

Остальные лыжники действительно поддержали своего товарища по команде и не стали его винить за неудачно отработанный этап, хотя и замечали, что немного сожалеют об упущенной возможности завоевать золото Игр. "Аппетит приходит во время еды", - заметил Спицов, который только перед финишным створом уступил в борьбе за первое место еще одному чемпиону Игр - лучшему на сегодня спринтеру мира Йоханнесу Клэбо.

Отыграться российские спортсмены теперь попробуют в командном спринте, который пройдет 21 февраля. Еще перед началом Игр никто даже и не думал ждать медалей от россиян в этой дисциплине, теперь же есть все основания надеяться, что за награды поборются не только мужчины, но и женщины.